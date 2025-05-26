Danla Bilic'ten dikkat çeken kalça dolgusu operasyonu
Kısa bir süre önce eski sevgilisi tarafından darbedildiğini açıklayan ve bu iddianın ardından ortaya çıkan görüntüler sonrasında eski sevgilisi tutuklanan Danla Bilic yaptırdığı kalça dolgusu operasyonlarıyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.
Sosyal medyada Danla Biliç ismiyle tanınan fenomen N.D.A.(30) İstanbul Eyüpsultan'da eski sevgilisi tarafından darp edilmişti. Olay sonrası Denizli'de yakalanarak gözaltına alınan B.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
KADES uygulaması ile olay yerine polis çağıran fenomen, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Restoranda, güvenlik kameralarının görüş açısında, açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Aldığım darp raporu ile birlikte Aile İçi Büro'ya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Bu sefer de ikili arasında yaşanan bu şiddet olayına dairgüvenlik kamerası görüntüleri de medyada yer almıştı.
MuhabirOnline tarafından paylaşılan yeni görüntülerde B.Ç.’in Danla Bilic’i önce iterken, ardından da kafasından aşağı bir içecek dökerken görüldü.