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  3. 26 Nisan 2018 15:28

''O partiye eşimle gittim''

Oyuncu Zeynep Beşerler, katıldığı bir partide üstü çıplak siyahi bir erkekle dans ederken çekilen görüntülere açıklık getirdi.

''O partiye eşimle gittim''

O gece eşi Emir İçgören’le arkadaşının doğum gününe katıldığını belirten Zeynep Beşerler şöyle konuştu:

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''O partiye eşimle gittim''

“Ağzı olan konuşuyor, benim için önemli değil. O bir arkadaşın doğum günü partisiydi ve kocamla gitmiştim, kendini bilmez bir davetli gelip çekmiş ve bunu hesabından yayınlanmış. Art niyetli yapılmış bir davranış. Bir de ne yapıyorum ki? Erik Dalı, yani orada kendi kendime oynuyorum.

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''O partiye eşimle gittim''

O arkadaşın işi dans ve birçok sanatçının arkasında dans ediyor.

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''O partiye eşimle gittim''

Burada yaşayan ve ailesi olan bir insan. Irkçı söylemler ve yaptığı iş açısından çirkin şeyler söylediler, bu onu üzmüş”

Milliyet/Seçkin Şenvardar

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