''O partiye eşimle gittim''
Oyuncu Zeynep Beşerler, katıldığı bir partide üstü çıplak siyahi bir erkekle dans ederken çekilen görüntülere açıklık getirdi.
O gece eşi Emir İçgören’le arkadaşının doğum gününe katıldığını belirten Zeynep Beşerler şöyle konuştu:
“Ağzı olan konuşuyor, benim için önemli değil. O bir arkadaşın doğum günü partisiydi ve kocamla gitmiştim, kendini bilmez bir davetli gelip çekmiş ve bunu hesabından yayınlanmış. Art niyetli yapılmış bir davranış. Bir de ne yapıyorum ki? Erik Dalı, yani orada kendi kendime oynuyorum.