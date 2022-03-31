Darp edilip cinsel saldırıya uğrayan ünlü model dehşet anlarını anlattı: Üstümdeki kıyafetleri...
Kendinisi darp edip cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla eski sevgilisinden şikayetçi olan ünlü model Dilara Kurşun yaşadığı dehşeti anlattı.
2016 yılında Miss Turkey yarışmacısı model Dilara Kurşun, eski sevgilisi tarafından cinsel tacize ve şiddete maruz kalmıştı. Eski sevgili T. Kılıç, 'nitelikli cinsel saldırı', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 14 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ünlü modelse yaşadığı korkunç anları ilk kez anlattı.
5 saat kadar bana saldırdı"
Dilara Kurşun şunları anlattı: "Sanık T.'nin bu süre zarfında öfke kontrol problemi olduğunu görmüştüm. Ağır ilaçlar ve ağır alkol kullanıyordu. 4 Haziran 2021 tarihinde onun evinde otururken bir arkadaşımla İngilizce konuşurken ondan yazışma konusunda destek almama kafayı takmış ve bana saldırdı. 5 saat kadar bana saldırdı.
Bir süre sonra şiddete kendi isteği ile son verdi. Sonra zaten kendisini affetmemi istedi, pişmanlığını hissettirdi. 15 Haziran günü ise sanıkla tanışma yıldönümümüzdü. O gün annemdeydim ve sanık beni arabasıyla evden aldı. Beni Kumköy'de ıssız bir plaja götürdü. Orada masa kurmuştu."
"Üstümdeki kıyafetleri çıkarmaya çalışıyordu"
Kurşun korkunç anları anlatmaya şu sözlerle devam etti: , " T.orada alkol almaya başladı. Havanın soğuk olması ve karanlık olması nedeniyle oradan ayrılmak istediğimi söyledim. Bana bağırarak 'Sana yaranılmıyor, sen benimsin' gibi sözler söyleyerek bağırmaya başladı. Saçlarımdan ve boynumdan tutup öpmeye çalıştı. Bir yandan üstümdeki kıyafetleri çıkarmaya çalışıyordu. Benimle cinsel ilişkiye girmek istediğini düşündüm.