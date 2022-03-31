Darp edilip cinsel saldırıya uğrayan ünlü model dehşet anlarını anlattı: Üstümdeki kıyafetleri...

5 saat kadar bana saldırdı"

Dilara Kurşun şunları anlattı: "Sanık T.'nin bu süre zarfında öfke kontrol problemi olduğunu görmüştüm. Ağır ilaçlar ve ağır alkol kullanıyordu. 4 Haziran 2021 tarihinde onun evinde otururken bir arkadaşımla İngilizce konuşurken ondan yazışma konusunda destek almama kafayı takmış ve bana saldırdı. 5 saat kadar bana saldırdı.