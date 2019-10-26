Davete Serenay Sarıkaya damgası
Saat markası Chopard, 7. Boğaziçi Film Festivali için Chopard Loves Cinema konsepti ile özel bir gece düzenledi. Geceye ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya damga vurdu.
Venedik Sarayı’nda düzenlenen geceye Yılmaz Erdoğan, Melisa Sözen, Belçim Bilgin, Serenay Sarıkaya, Cemre Ebuzziya, Mert – İdil Fırat, Meryem Uzerli, Songül Öden, Selma Ergeç, İlker Kaleli, Şükrü Özyıldız, Hazar Ergüçlü, Çağlar Ertuğrul, Melisa Şenolsun, Pelin Karahan, Serdar Akar, Ömer Faruk Sorak, Andaç Haznedaroğlu, İlksen Başarır, İrem Şentürk ve Emrah Kılıç gibi isimler katıldı.