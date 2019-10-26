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  3. 26 Ekim 2019 16:22

Davete Serenay Sarıkaya damgası

Saat markası Chopard, 7. Boğaziçi Film Festivali için Chopard Loves Cinema konsepti ile özel bir gece düzenledi. Geceye ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya damga vurdu.

Davete Serenay Sarıkaya damgası

Gecede festivalin onur konukları ve sanatçılar bir araya geldi.

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Davete Serenay Sarıkaya damgası

Venedik Sarayı’nda düzenlenen geceye Yılmaz Erdoğan, Melisa Sözen, Belçim Bilgin, Serenay Sarıkaya, Cemre Ebuzziya, Mert – İdil Fırat, Meryem Uzerli, Songül Öden, Selma Ergeç, İlker Kaleli, Şükrü Özyıldız, Hazar Ergüçlü, Çağlar Ertuğrul, Melisa Şenolsun, Pelin Karahan, Serdar Akar, Ömer Faruk Sorak, Andaç Haznedaroğlu, İlksen Başarır, İrem Şentürk ve Emrah Kılıç gibi isimler katıldı.

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Davete Serenay Sarıkaya damgası

Serenay Sarıkaya kıyafeti ile geceye damga vurdu.

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Davete Serenay Sarıkaya damgası

BELÇİM BİLGİN

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