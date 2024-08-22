DEAŞ - YPG dizisindeki rolü yüzünden hedef gösterilen Melisa Sözen'den açıklama
Fransız dizisinde IŞİD'e karşı savaşan YPG’lilerin arasındaki ajanı canlandırdığı için hedef gösterilen ünlü oyuncu Melisa Sözen'den açıklama geldi.
Sözen, dizide IŞİD'e karşı savaşan YPG’lilerin arasındaki ajanı canlandırmıştı. Dizide YPG’nin arasına sızan Esrin isimli bir ajanı canlandırdığını söyleyen oyuncu, role nasıl seçildiğini şu sözlerle anlatmıştı:
"2016 yılında Fransa’nın en çok sevilen işlerinden biri olan ‘Le Bureau des Légendes’ dizisinden teklif geldi. O sırada neredeyse tek kelime Fransızca bilmiyordum. Buna rağmen seçmelere gittiğimde yönetmen oyunumu çok sevdi. Yönetmen, ‘Bir şekilde hallederiz’ dedi. Hemen hızlandırılmış bir biçimde Fransızca özel derslere başladım. Suriye’de DEAŞ’a karşı savaşan bir ajanı canlandırıyorum. Bu yüzden de çekimlerden hemen önce dil derslerinin yanı sıra silah ve dövüş eğitimleri de aldım. Benim için çok keyifli ve güzel bir süreç oldu."
Sözen, dizide yer aldığı görüntülerin yeniden dolaşıma sokulmasıyla sosyal medyada hedef gösterilmişti.
Oyuncu Melisa Sözen’in, Fransa'da ünlü polisiye dizisi "Le Bureau des Légendes"in 2017'deki üçüncü sezonunda canlandırdığı karakter nedeniyle hedef gösterilmesi hakkında açıklama yaptı.