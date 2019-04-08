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  3. 08 Nisan 2019 00:57

Defne Joy Foster davası hakkında karar verildi

Defne Joy Foster davası hakkında karar verildi

Defne Joy Foster 2011 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefatında şüphelerin olmasından dolayı dava yargıya taşınmıştı. Defne Joy Foster'ın hayatını kaybetmesinin üstünden 8 yıl geçmişken, Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı. İşte Defne Joy Foster davası hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan açıklama.

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Defne Joy Foster davası hakkında karar verildi

Anayasa Mahkemesi, Defne Joy Foster'ın annesinin, "kızının şüpheli ölüm olayında ceza soruşturmasının etkili yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği" iddiasıyla yaptığı bireysel başvuruyu kabul edilemez buldu.

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Defne Joy Foster davası hakkında karar verildi

Kararın ardından Defne Joy Foster gündeme oturdu. Sosyal medyayı sallayan Defne Joy Foster'ın özel hayatı merak konusu oldu.

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Defne Joy Foster davası hakkında karar verildi

BURCU ESMERSOY 2 Ekim 1976

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