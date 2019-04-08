Defne Joy Foster davası hakkında karar verildi

Defne Joy Foster 2011 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefatında şüphelerin olmasından dolayı dava yargıya taşınmıştı. Defne Joy Foster'ın hayatını kaybetmesinin üstünden 8 yıl geçmişken, Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı. İşte Defne Joy Foster davası hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan açıklama.