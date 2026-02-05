Defne Joy Foster’ın annesinden kızının ölüm yıldönümünde olay açıklama

Ünlü oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster, 2011 yılında Kadıköy'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmaktan tutuklanan ünlü Yazar Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan’ın evinde ölü bulunmuş, Foster'ın FETÖ kurbanı olduğunu iddia edilmişti. Aynı zamanda Yazar Çetin Altan’ın torunu olan Kerem Altan’ın evinde astım krizi ve kalp durması sonucu hayatını kaybeden Foster'ın ölümüyle ilgili olarak Kerem Altan'ın ambulans çağırmadığı ve ölümüne seyirci kaldığı iddiaları uzun süre gündemde kalmıştı.