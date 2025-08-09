Defne Samyeil'nin kızı Derin Talu'nun ''eskort'' açıklaması olay yarattı
Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, katıldığı programda yalan makinesine bağlandı. Talu'nun açıklamaları sosyal medyanın gündemine oturdu.
Eski haber spikeri Defne Samyeli ile mimar Eren Talu’nun küçük kızları Derin Talu, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor.
Ablası Deren Talu oyunculuk ve modellik kariyerinde adından söz ettirirken, Derin Talu ise geçtiğimiz günlerde Orkun Işıtmak’ın YouTube programına konuk oldu. Programda yalan makinesine bağlanan Talu, yöneltilen soruları yanıtladı.
“Kendinle barışık olmadığın bir durum var mı?” sorusuna yanıt veren Talu, burnunu yaptırmayı düşündüğünü ancak “çok estetikli” görünmekten çekindiğini söyledi.
Talu, “Benim suratım öyle bir surat ki eskortumsu durmaya çok müsait. Ben sarışın olsam direkt eskort dersin ya da memelerimi yaptırsam, ki zaten büyükler çok şükür, direkt eskort dersin” sözleriyle şaşkına çevirdi.