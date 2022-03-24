Defne Samyeli derin dekolteli kıyafetiyle sosyal medyayı yaktı geçti!
Son zamanlarda özel hayatı ile sık sık gündeme gelen Defne Samyeli derin dekolteli elbisesiyle sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
Tarzı, açıklamaları, kariyeriyle sıklıkla konuşulan Defne Samyeli, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Yırtmaçlı ve sırt dekolteli kırmızı elbisesiyle poz veren Defne Samyeli, takipçilerinin beğenisini topladı.
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SIRT DEKOLTELİ POZU OLAY OLDU
49 yaşındaki ünlü isim Defne Samyeli, fiziğiyle gündeme gelmeye devam ediyor.
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Instagram hesabından sık sık dekolteli pozlarını paylaşan Samyeli oldukça konuşuluyor.
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Yırtmaçlı ve sırt dekolteli pozuyla dikkat çeken Samyeli'nin o pozuna 14 bin beğeni geldi. Samyeli'nin Instagram hesabında 864 bin takipçisi bulunuyor.
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