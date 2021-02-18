Defne Samyeli ile kızı Derin Talu'nun mutlu günü
Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen 17 yaşındaki kızı Derin Talu, liseden mezun oldu. Talu, mezuniyet pozlarını Instagram hesabından paylaştı
16 yıllık evliliklerini 2011 yılında noktalayan Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Derin Talu, liseden mezun oldu.
KEPLİ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI
Liseyi bitiren 17 yaşındaki Talu, kepli fotoğraflarını da Instagram hesabından yayınladı. Sosyal medyada 200 binden fazla takipçisi olan Derin Talu'nun paylaşımına tebrik mesajları yağdı.