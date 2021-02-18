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  3. 18 Şubat 2021 09:50

Defne Samyeli ile kızı Derin Talu'nun mutlu günü

Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen 17 yaşındaki kızı Derin Talu, liseden mezun oldu. Talu, mezuniyet pozlarını Instagram hesabından paylaştı

Defne Samyeli ile kızı Derin Talu'nun mutlu günü

16 yıllık evliliklerini 2011 yılında noktalayan Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Derin Talu, liseden mezun oldu.

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Defne Samyeli ile kızı Derin Talu'nun mutlu günü

KEPLİ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI
Liseyi bitiren 17 yaşındaki Talu, kepli fotoğraflarını da Instagram hesabından yayınladı. Sosyal medyada 200 binden fazla takipçisi olan Derin Talu'nun paylaşımına tebrik mesajları yağdı.

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Defne Samyeli ile kızı Derin Talu'nun mutlu günü

Talu'nun ablası Deren Talu da, kardeşinin fotoğraflarına "Çok güzel" notunu düştü.

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Defne Samyeli ile kızı Derin Talu'nun mutlu günü

DOĞUM GÜNÜ POZU
Talu, geçtiğimiz yıl eylül ayında sosyal medya hesabı üzerinden elinde '16' yazılı bir balonla verdiği pozu paylaşmıştı. 

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