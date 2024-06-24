Defne Samyeli leoparlı bikinisiyle poz verdi

Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Defne Samyeli, iddialı tarzını devam ettiriyor. Ünlü güzel son olarak tatil için Bodrum'a gitti. Sosyal medya hesabından leoparlı bikinisiyle verdiği cesur pozlarını yayınlayan Samyeli'ye, sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit hali ile magazin gündeminde adından sıklıkla söz ettiren şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.