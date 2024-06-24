Defne Samyeli leoparlı bikinisiyle poz verdi
Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, Bodrum tatilinden paylaştığı leopar desenli bikinili cesur pozlarıyla takipçilerinden büyük ilgi gördü ve yorum yağmuruna tutuldu.
Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Defne Samyeli, iddialı tarzını devam ettiriyor. Ünlü güzel son olarak tatil için Bodrum'a gitti. Sosyal medya hesabından leoparlı bikinisiyle verdiği cesur pozlarını yayınlayan Samyeli'ye, sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit hali ile magazin gündeminde adından sıklıkla söz ettiren şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
SOLUĞU BODRUM'DA ALDI
İki çocuk annesi ve 51 yaşında olan Samyeli, yoğun iş temposunun yanında tatil yapmayı da ihmal etmiyor. Ünlü güzel son olarak Bodrum'a gitti.
SEVENLERİNDEN TAM NOT
Oyunculuk, sunuculuk deneyimlerinin yanında şarkıcılık deneyimi de bulunan ünlü isim, Bodrum plajlarında verdiği bikinili pozlarını, sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.
KIZI İLE GİTTİ
Kızı Derin Talu ile gittiği Bodrum plajında çekilen pozlarını Instagram hesabından peş peşe yayınlayan Samyeli'nin o hallerine bir bakan bir daha baktı. Ünlü ismin file model plaj kıyafeti dikkat çekti.Sosyal medya hesabında 1 milyon takipçisi olan ünlü güzelin paylaşımı kısa sürede 17 binden fazla beğeni aldı.