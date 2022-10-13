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Defne Samyeli leoparlı kıyafetiyle göz doldurdu

Ünlü güzel Defne Samyeli, sosyal medya hesabından verdiği leoparlı kıyafetiyle beğeni yağmuruna tutuldu.

Defne Samyeli leoparlı kıyafetiyle göz doldurdu - Resim: 1

Kariyerine önce spikerlikle başlayan Defne Samyeli, şimdilerde şarkıcılık yapıyor.

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Defne Samyeli leoparlı kıyafetiyle göz doldurdu - Resim: 2

Sunucu, köşe yazarı, model, şarkıcı ve oyunculuk sektöründe adından söz ettiren ünlü isim Defne Samyeli, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

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Defne Samyeli leoparlı kıyafetiyle göz doldurdu - Resim: 3

Kusursuz fiziğiyle kendine hayran bırakan Defne Samyeli, yine yaptı yapacağını...

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Defne Samyeli leoparlı kıyafetiyle göz doldurdu - Resim: 4

Leoparlı kıyafetiyle kendine hayran bıraktı.

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