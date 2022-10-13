Defne Samyeli leoparlı kıyafetiyle göz doldurdu
Ünlü güzel Defne Samyeli, sosyal medya hesabından verdiği leoparlı kıyafetiyle beğeni yağmuruna tutuldu.
Kariyerine önce spikerlikle başlayan Defne Samyeli, şimdilerde şarkıcılık yapıyor.
1 / 21
Sunucu, köşe yazarı, model, şarkıcı ve oyunculuk sektöründe adından söz ettiren ünlü isim Defne Samyeli, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.
2 / 21
Kusursuz fiziğiyle kendine hayran bırakan Defne Samyeli, yine yaptı yapacağını...
3 / 21
Leoparlı kıyafetiyle kendine hayran bıraktı.
4 / 21