Defne Samyeli ve Deren Talu nefes kesti!
Her yaptığı ile magazin gündeminde yer alan Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı. Evinden çıkmayan Defne Samyeli 3 günlük yasağı fırsat bilerek her gün yürüyüşe çıktı. Defne Samyeli ve kızının spor halleri ve düzgün fiziklerine övgü yağdı.
Yeni dizisi ile ekranlarda boy göstermeye başlayan 24 yaşındaki Deren Talu ile eski manken ve annesi Defne Samyeli, kısıtlamayı evinde geçirenler arasında yer aldı.
Fit görüntüleriyle dikkatleri çeken anne ile kızı, 3 günlük yasağı fırsat bilerek her gün yürüyüşe çıktı, egzersiz yaptı.
Defne Samyeli, 24 yaşındaki kızına sarılarak öptüğü kareleri sosyal medya hesabından yayınlandı.