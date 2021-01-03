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  3. 03 Ocak 2021 22:37

Defne Samyeli ve Deren Talu nefes kesti!

Her yaptığı ile magazin gündeminde yer alan Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı. Evinden çıkmayan Defne Samyeli 3 günlük yasağı fırsat bilerek her gün yürüyüşe çıktı. Defne Samyeli ve kızının spor halleri ve düzgün fiziklerine övgü yağdı.

Defne Samyeli ve Deren Talu nefes kesti!

Yeni dizisi ile ekranlarda boy göstermeye başlayan 24 yaşındaki Deren Talu ile eski manken ve annesi Defne Samyeli, kısıtlamayı evinde geçirenler arasında yer aldı.

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Defne Samyeli ve Deren Talu nefes kesti!

Fit görüntüleriyle dikkatleri çeken anne ile kızı, 3 günlük yasağı fırsat bilerek her gün yürüyüşe çıktı, egzersiz yaptı.

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Defne Samyeli ve Deren Talu nefes kesti!

Defne Samyeli, 24 yaşındaki kızına sarılarak öptüğü kareleri sosyal medya hesabından yayınlandı.

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Defne Samyeli ve Deren Talu nefes kesti!

BİNLERCE BEĞENİ ALDI Yorumu sadece takip ettiği kişilere açan Samyeli'ye, kısa sürede binlerce beğeni geldi.

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