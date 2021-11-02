Defne Samyeli ve kızlarından Cadılar Bayramı pozu
Her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Defne Samyeli de kızları Deren ve Derin'le katıldıkları partide çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.
Defne Samyeli, bu yılki Cadılar Bayramı'nı kızı Deren Talu ile birlikte kutladı. Aynı partiye katılan anne-kız, bir örnek taçlarıyla verdikleri pozları sosyal meyda hesaplarından yayınladı.
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Samyeli'nin diğer kızı Derin Talu da arkadaşlarıyla birlikte başka bir partide boy gösterdi.
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Talu, kutlama için tavşan maskesi ve lateks kıyafeti giymeyi tercih etti. Derin Talu, verdiği pozları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
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