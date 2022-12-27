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  4. Defne Samyeli ve Sinan Akçıl aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi

Defne Samyeli ve Sinan Akçıl aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'ın, Defne Samyeli ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Defne Samyeli cephesinden aşk iddialarına yanıt geldi.

Defne Samyeli ve Sinan Akçıl aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi - Resim: 1

Burcu Kıratlı'dan ayrıldıktan sonra adı çeşitli isimlerle aşk dedikodularına karışan Sinan Akçıl'ın, Defne Samyeli ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. 

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Defne Samyeli ve Sinan Akçıl aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi - Resim: 2

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; En son adı Serdar Bilgili ile anılan Defne Samyeli, meğer yeni single çalışmaları sırasında Sinan Akçıl'la yakınlaşmış!

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Defne Samyeli ve Sinan Akçıl aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi - Resim: 3

Haber spikerliğini bıraktıktan sonra müzik dünyasında emin adımlarla ilerleyen Defne Samyeli'nin sahnelerdeki başarısını güzel bir single çalışmasıyla taçlandırmak istemiş.

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Defne Samyeli ve Sinan Akçıl aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi - Resim: 4

"Şarkı fabrikatörü" Sinan Akçıl'ın kapısını çalan Samyeli, çalışmalar sırasında yakışıklı müzik adamının kalbini çalmayı başarmış.

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