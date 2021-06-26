Defne Samyeli'den ''20 yaşında gibisin'' yorumlarına ilginç cevap
Yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkat çeken Defne Samyeli, önceki gün Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Samyeli, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiren Samyeli, '20 yaşında gibisin' yorumları için “20 yaşında durmadığıma eminim. Yorumlar mutlu ediyor. Yaşa çok değer veren birisiyim. Yaş almak benim için çok önemli. Daha genç görünmek gibi bir kaygım yok. Yaşı büyük olanları daha değerli buluyorum. Bununla birlikte daha yaş ve cinsiyet ayrımcısı bir dünyada yaşıyoruz" diye konuştu.
Etiler'de bir mekan çıkışı gazetecilerle sohbet eden Defne Samyeli, "O kadar yemek yedim ki 1.5 saat spor yapsam anca çıkar acısı. Ben yıllar önce sırf çok yemek yiyeyim diye spor yapmaya başladım zaten" dedi.
Sanat hayatında Ajda Pekkan’ı idol olarak gördüğünü belirten ünlü şarkıcı, “Ajda Hanım benim için büyük bir idol. Kendisini star olmaya adamış birisi. Yapmak istediklerini yapıyor" ifadelerini kullandı. Aşk hayatıyla ilgili konuşan ünlü isim, “Şu an hayatımda kimse yok. Aşktan ve yalnızlıktan korkmuyorum. Çünkü o kadar güzel arkadaşlıklarım var ki yalnız olduğumu düşünmüyorum. Bundan sonra ömrümü geçireceğim bir partner olabilir de olmayabilir de… Ben hepsine hazırlıklıyım” dedi.
Davalık olduğu Mustafa Sandal'a kin tutmadığını belirten Samyeli, “Davayı takip etmiyorum. Kendisiyle ilgili sözlerini geri almadığı için kamu davası açıldı. Bunu avukatlarım takip ediyor. İtiraz etme aşamasında bile inanın ben yoktum. Olması gereken hukuki düzlemde oluyor. Benim açımdan kin tutma diye bir şey yok. Yapılan yanlıştı ve benimki duruş göstermeydi. Benim o kitapta yer almam yanlıştı. Kendisiyle bir husumetim yok” şeklinde konuştu.