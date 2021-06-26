Defne Samyeli'den ''20 yaşında gibisin'' yorumlarına ilginç cevap

Sanat hayatında Ajda Pekkan’ı idol olarak gördüğünü belirten ünlü şarkıcı, “Ajda Hanım benim için büyük bir idol. Kendisini star olmaya adamış birisi. Yapmak istediklerini yapıyor" ifadelerini kullandı. Aşk hayatıyla ilgili konuşan ünlü isim, “Şu an hayatımda kimse yok. Aşktan ve yalnızlıktan korkmuyorum. Çünkü o kadar güzel arkadaşlıklarım var ki yalnız olduğumu düşünmüyorum. Bundan sonra ömrümü geçireceğim bir partner olabilir de olmayabilir de… Ben hepsine hazırlıklıyım” dedi.