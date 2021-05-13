Defne Samyeli'den Instagram'ı sallayan paylaşım
Kardeşi Sühan Samyeli ile spor yaptığı fotoğrafları paylaşan 48 yaşındaki Samyeli “Yaza hazırız” notunu yazdı. Samyeli'nin fit vücudunun dikkat çektiği fotoğraflar sosyal medyada yine gündem oldu.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden biri olan Defne Samyeli, yayınladığı fotoğraflarla dikkat çekmeye devam ediyor.
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Son olarak 'Sol Yanım'adlı yapımda rol alan Defne Samyeli, oyunculuk ve şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
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İki çocuk annesi Samyeli, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Şarkıcının paylaşımına gelen yorumlar da dikkatlerden kaçmadı. İşte onlardan bazıları...
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