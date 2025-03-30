Defne Samyeli'nin 22 yaşındaki kızı Derin Talu: ''Bir tık yaşlı tercih ediyorum''
Defne Samyeli'nin küçük kızı 22 yaşındaki Derin Talu, bir erkekte aradığı kriterleri açıklarken, hem yaş tercihi ile hem de sevgili adaylarından CV istemesiyle gündem oldu.
Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu hem güzelliği hem de sosyal medyadaki yaptığı paylaşımlarla magazin gündemindeki yerini koruyor.
Derin Talu, şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.
Derin Talu bir erkekte aradığı kriterleri sıraladığı ve "Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV'nizi yazın" dediği bir video yayımladı.
Derin Talu şunları söyledi:
"Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum. Çok da değil ama hiç kendi yaşıtım biriyle denk gelmedim, o anlamda bir şey hissetmedim ama olabilir tabii ki ileride. Bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağım sadece, çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar."