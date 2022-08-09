Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle nefes kesti
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor.
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Son olarak derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle süs havuzunun önünde pozlar veren güzel isim, güzelliğiyle herkesin gözlerini kamaştırdı.
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Defne Samyeli'nin 25 yaşındaki büyük kızı Deren Talu güzelliği ve pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.
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Her paylaşımıyla takipçilerini mest eden fenomen isim, son olarak derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle dekoltesini sergiledi.
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