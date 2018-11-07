Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu
Defne Samyeli'nin 21 yaşındaki kızı Deren Talu Amerika'da 2 yıldır gittiği okulunu oyuncu olmak için bıraktı.
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu paylaşımıyla olay oldu! Talu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafında süper minisiyle ve derin dektoltesiyle beğeni topladı.
Annesi Defne Samyeli'nin paylaştığı bikinili karelerin ardından sosyal medya hesabından benzer paylaşımlarda bulunan kızı Deren Talu yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.
Defne Samyeli’nin olay yaratan bikinili karelerinin ardından bu defa annesinin fotoğraflarInı çeken 21 yaşındaki Deren Talu objektif karşısına geçti ve o da bikinili bir pozunu hesabından paylaştı. Genç kızın annesinin hemen ardından bu tarz bir paylaşımda bulunması onu takip edenlerin; ‘Deren’den anneye nispet pozu’ şeklinde yorumlar yapmalarına neden oldu.