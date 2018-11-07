Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu

Defne Samyeli’nin olay yaratan bikinili karelerinin ardından bu defa annesinin fotoğraflarInı çeken 21 yaşındaki Deren Talu objektif karşısına geçti ve o da bikinili bir pozunu hesabından paylaştı. Genç kızın annesinin hemen ardından bu tarz bir paylaşımda bulunması onu takip edenlerin; ‘Deren’den anneye nispet pozu’ şeklinde yorumlar yapmalarına neden oldu.



