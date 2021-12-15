Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti
Ünlü şarkıcı, sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, bir derginin davetinde sahne aldı. Samyeli’nin 18 yaşındaki küçük kızı Derin Talu, derin yırtmaçlı elbisesiyle gündeme geldi.
Bir derginin davetinde sahneye çıkan Defne Samyeli’yi kızları Deren ve Derin Talu yalnız bırakmadı.
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Davette derin dekolteli bir elbise tercih eden 18 yaşındaki Derin Talu, adından söz ettirdi.
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Bir süredir yurtdışında tatil yapan Defne Samyeli, bir derginin davetinde sahneye çıktı.
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Peş peşe sevilen şarkıları okuyan Samyeli'yi kızları Deren ve Derin Talu da yalnız bırakmadı.
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