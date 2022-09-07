Değeri 42 bin TL'ydi: Acun'un sevgilisi Çağla Altunkaya ile Nazlı Sabancı pişti oldu

Henüz Çağla Altunkaya’nın kıyafetiyle ilgili yorumlar hafızalarda tazeliğini korurken bir hafta sonra bu kez Sabancı ailesinin güzelliği ve tarzıyla moda ikonu olan yeni gelinleri Nazlı Kayı Sabancı benzer bir kıyafetle boy gösterdi.