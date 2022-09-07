Değeri 42 bin TL'ydi: Acun'un sevgilisi Çağla Altunkaya ile Nazlı Sabancı pişti oldu
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya'nın 42 bin TL değerindeki elbisesinin bir benzeri Nazlı Kayı Sabancı'da görüldü.
Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya çifti 28 Ağustos’ta Demet Özdemir’le Oğuzhan Koç’un düğününe katılmıştı.
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Ilıcalı’nın genç aşkının yeşil neon rengi kıyafeti çok konuşulmuş ve elbisenin fiyatının 42 bin TL olduğu gündeme gelmişti.
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Altunkaya at kuyruğu saçları ve sade makyajıyla oldukça şık bir görüntü çizdi.
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Henüz Çağla Altunkaya’nın kıyafetiyle ilgili yorumlar hafızalarda tazeliğini korurken bir hafta sonra bu kez Sabancı ailesinin güzelliği ve tarzıyla moda ikonu olan yeni gelinleri Nazlı Kayı Sabancı benzer bir kıyafetle boy gösterdi.
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