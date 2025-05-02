Değişimi de taciz itirafı da olay olmuştu; hastane odasından paylaştı
Türkiye'nin Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanıdığı ardından yenilenen imajıyla bambaşka bir görünüme kavuşan başarılı oyuncu Zeynep Koçak, apar topar ameliyata alındı.
Çok Güzel Hareketler Bunlar (ÇGHB) programıyla adını duyuran oyuncu Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırtmıştı.
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Değişimi ile konuşan Zeynep Koçak "Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" demişti.
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Değişimiyle adından sıklıkla söz ettiren ünlü oyuncu hastane odasından paylaşımda bulunarak ameliyat olduğunu açıkladı.
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Zeynep Koçak ayrıca takipçilerine ameliyatlara tek başlarına gitmemeleri konusunda uyarıda bulundu.
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