Değişimi olay olmuştu! Nagihan Karadere'nin bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı
Değişimiyle dikkatleri üzerine çeken Survivor All Star 2022 sezonunun iddialı yarışmacılarından Nagihan Karadere bu sefer de sosyal medyada paylaştığı bikinili pozlarıyla gündemde.
Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında yaptığı cinsel ilişki itirafıyla gündem olan Nagihan Karadere, Survivor All Star 2022 sezonuyla ekranlara geri döndü. Karadere'nin cüretkar paylaşımları dikkat çekti.
1984 doğumlu Nagihan Karadere, 2003 yılında gerçekleşen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu ve birçok olimpiyat organizasyonunda gümüş madalya kazandı.
Nagihan Karadere, 2016 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla milyonların tanıdığı bir isim haline geldi. Performansıyla izleyiciyi ekrana kilitleyen Karadere, 2018 yılında katıldığı Survivor All Star konseptiyle yeniden izleyici karşısına çıktı. Ünlü atlet, Survivor 2018 sezonunu ikinci olarak kapattı.
Şimdilerde Survivor All Star 2022 ile ekranlara geri dönen Nagihan Karadere, değişimiyle dikkat çekti.