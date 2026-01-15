  1. Anasayfa
Değişimi ve güzelliğiyle dikkat çeken Alemin Kralı'nın Ayben'i ağız içi masajıyla olay oldu

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Alemin Kralı dizisinde Ayben karakterine hayat veren ve yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Elvin Levinler bu sefer de ağız içi masaj videosu ile olay oldu.

Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın, Zeynep Gülmez ve Metin Yıldız gibi isimlerin başrolünde yer aldığı, yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Alemin Kralı dizisinde hayat verdiği 'Ayben' karakteriyle büyük beğeni toplayan Elvin Levinler değişimiyle sık sık gündeme geliyor. 

Alemin Kralı dizisinde hayat verdiği 'Ayben' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Elvin Levinler şimdilerde bambaşka bir görünüme sahip.

Her paylaşımı büyük beğeni toplayan genç oyuncunun son haline yorum yağıyor.

Şimdilerde 38 yaşında olan Elvin Levinler sosyal medyayı da sık kullanan isimler arasında. 

