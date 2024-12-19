Deha'nın güzeli Eylül Ersöz, Aras Bulut İynemli ile aşk iddialarına son noktayı koydu

Bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ersöz, "Ben buna bir açıklık getireyim. Hiç öyle bir şey yok. Bu haberler nasıl çıktı anlamadım. Çok yakın arkadaşız. Abi-kardeş ilişkisi. Çok tatlı bir şey yakaladık onu da bu tür haberlerle bozmak istemiyoruz. Hiç öyle bir şey yok gerçekten." dedi.