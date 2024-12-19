Deha'nın güzeli Eylül Ersöz, Aras Bulut İynemli ile aşk iddialarına son noktayı koydu
Deha dizisinin Devran'ı Aras Bulut İynemli ile aşk yaşadıkları iddia edilen güzel oyuncu Eylül Ersöz'den ilk açıklama geldi.
Show TV ekranlarında yayınlanan Deha dizisinde Ceylan karakterine hayat veren genç oyuncu Eylül Ersöz hakkında çıkan aşk iddialarını yanıtladı.
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Aras Bulut İynemli ve dizide kardeşi rolünde olan 11 yaş küçük Eylül Ersöz'ün aşk yaşadığı iddia edilmişti.
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23 yaşındaki genç oyuncu "Ülkede böyle şeyler dönüyorken, bir sürü konuşulacak şey var. Bunları konuşulmaya değer kılmıyorum." diyerek kafalarda soru işareti bırakmıştı.
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Bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ersöz, "Ben buna bir açıklık getireyim. Hiç öyle bir şey yok. Bu haberler nasıl çıktı anlamadım. Çok yakın arkadaşız. Abi-kardeş ilişkisi. Çok tatlı bir şey yakaladık onu da bu tür haberlerle bozmak istemiyoruz. Hiç öyle bir şey yok gerçekten." dedi.
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