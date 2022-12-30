Dekoltesiyle göz kamaştırdı! Mine Tugay'ın otopark pozlarına beğeni yağdı
44 yaşındaki ünlü oyuncu Mine Tugay, otoparkta çektirdiği fotoğraflarıyla hayranlarının beğenisini topladı. Tugay, derin dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti.
En son Gülümse Kaderine dizisinde rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. 44 yaşındaki güzel oyuncu, son olarak otoparkta verdiği dekolteli pozlarıyla kendine hayran bıraktırdı.
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Mine Tugay'ın paylaşımına ''Bu güzellik için kurşun atar kurşun yerim'' ve ''Sizi ekranlarda görmek istiyoruz'' gibi yorumlar yapıldı.
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Bazı takipçileri Mine Tugay'ın yıllar geçtikçe gençleşip, güzelleştiğini belirterek övgüler yağdırdı.
İşte Mine Tugay'ın o pozları:
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1998 yılında başlayan oyunculuk kariyerine sayısız proje sığdıran yıldız, Medcezir ve Zalim İstanbul dizilerinde boy göstermişti.
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