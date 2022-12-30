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  4. Dekoltesiyle göz kamaştırdı! Mine Tugay'ın otopark pozlarına beğeni yağdı

Dekoltesiyle göz kamaştırdı! Mine Tugay'ın otopark pozlarına beğeni yağdı

44 yaşındaki ünlü oyuncu Mine Tugay, otoparkta çektirdiği fotoğraflarıyla hayranlarının beğenisini topladı. Tugay, derin dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti.

Dekoltesiyle göz kamaştırdı! Mine Tugay'ın otopark pozlarına beğeni yağdı - Resim: 1

En son Gülümse Kaderine dizisinde rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. 44 yaşındaki güzel oyuncu, son olarak otoparkta verdiği dekolteli pozlarıyla kendine hayran bıraktırdı. 

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Dekoltesiyle göz kamaştırdı! Mine Tugay'ın otopark pozlarına beğeni yağdı - Resim: 2

Mine Tugay'ın paylaşımına ''Bu güzellik için kurşun atar kurşun yerim'' ve ''Sizi ekranlarda görmek istiyoruz'' gibi yorumlar yapıldı.

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Dekoltesiyle göz kamaştırdı! Mine Tugay'ın otopark pozlarına beğeni yağdı - Resim: 3

Bazı takipçileri Mine Tugay'ın yıllar geçtikçe gençleşip, güzelleştiğini belirterek övgüler yağdırdı. 

İşte Mine Tugay'ın o pozları:


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Dekoltesiyle göz kamaştırdı! Mine Tugay'ın otopark pozlarına beğeni yağdı - Resim: 4

1998 yılında başlayan oyunculuk kariyerine sayısız proje sığdıran yıldız, Medcezir ve Zalim İstanbul dizilerinde boy göstermişti.

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