Demet Akalın: Benim kocam DM'den kimseye yürümez
Demet Akalın ile eski eşi Okan Kurt, Kanal D'nin 2. Sayfa programına konuk oldu.
Geçtiğimiz aylarda Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt kısa bir süre sonra tekrar eski ile barışmıştı.
Barışın ardından Okan Kurt’un Demet Akalın’ı aldattığı iddia edildi. Çıkan haberlere isyan eden Kurt, canlı yayında şunları söyledi:
Ne Almanya’dan ne Fransa’dan ne de dünyanın hiçbir yerinden hiçbir kadınla mesajlaşmadım. Ben bunu ne açıktan, ne de gizliden yapmam. Ben eşimi deli gibi seven biriyim.