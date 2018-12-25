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  3. 25 Aralık 2018 15:04

Demet Akalın: Benim kocam DM'den kimseye yürümez

Demet Akalın ile eski eşi Okan Kurt, Kanal D'nin 2. Sayfa programına konuk oldu.

Demet Akalın: Benim kocam DM'den kimseye yürümez

Geçtiğimiz aylarda Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt kısa bir süre sonra tekrar eski ile barışmıştı.

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Demet Akalın: Benim kocam DM'den kimseye yürümez

Barışın ardından Okan Kurt’un Demet Akalın’ı aldattığı iddia edildi. Çıkan haberlere isyan eden Kurt, canlı yayında şunları söyledi:

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Demet Akalın: Benim kocam DM'den kimseye yürümez

Ne Almanya’dan ne Fransa’dan ne de dünyanın hiçbir yerinden hiçbir kadınla mesajlaşmadım. Ben bunu ne açıktan, ne de gizliden yapmam. Ben eşimi deli gibi seven biriyim.

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Demet Akalın: Benim kocam DM'den kimseye yürümez

7 yıldır kimse ile mesajlaşmadım da son gün mü çıktı bu iş. İhanet bir yalandır. Bizim dinimize göre en büyük günahlardan biri yalandır. Ben önce Allah’a söz verdim. ‘Eşimi hiçbir zaman aldatmayacağım’ diye.

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