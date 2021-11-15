Demet Akalın hamile mi? Sessizliğini bozdu
2018 yılında boşanan Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin bebek beklediği iddia edildi. Sosyal medyayı sallayan iddiaya Akalın'dan yanıt geldi.
Birlikteliklerinin onuncu yılını verdikleri parti ile kutlayan Demet Akalın ile Okan Kurt çifti ile ilgili son günlerde ikinci kez anne-baba olacakları iddiaları gündeme gelmişti.
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Geçtiğimiz günlerde Hadise ile arasındaki buzları eriten Demet Akalın, ünlü şarkıcının markası için objektif karşısına geçti.
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Hadise'nin koleksiyonunda yer alan siyah bir elbiseyi giyen Akalın'ın paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı.
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KARNI DİKKAT ÇEKTİ
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Akalın'ın paylaşımında karnının belirgin olması dikkatlerden kaçmadı.
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