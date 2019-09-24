Demet Akalın İbrahim Erkal’ın vasiyetini duyuca gözyaşlarını tutam

Erkal'ın vasiyetinde "Şarkılarımı Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun ve Demet Akalın okuyabilir" yazıyordu. Uçankuş'un haberine göre, Demet Akalın, Erkal'ın vasiyetini öğrenince duygusal anlar yaşadı. Gözleri dolan Demet Akalın, "Hadi ya ay çok kötü oldum şimdi. Ben İbrahim Erkal'ı acayip severim" dedi.