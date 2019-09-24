Demet Akalın İbrahim Erkal’ın vasiyetini duyuca gözyaşlarını tutam
2 yıl önce hayatını kaybeden sanatçı İbrahim Erkal'ın eşi geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda eşinin vasiyetini açıklamıştı. Merhum sanatçının vasiyetinden haberi olmadığını söyleyen Demet Akalın Erkal'ın kendisiyle ilgili
Harbiye Açıkhava'ya konser dinlemeye gelen Demet Akalın, gazetecilerle kısa bir sohbet etti. Demet Akalın'a İbrahim Erkal'ın vasiyetinden haberi olup olmadığı soruldu.
Akalın'ın haberim yok cevabı üzerine Erkal'ın vasiyeti söylendi. Ünlü şarkıcı vefat eden Erkal'ın kendisiyle ilgili vasiyetini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı.
VASİYETİNİ DUYUNCA GÖZLERİ DOLDU Merhum sanatçı İbrahim Erkal'ın eşi geçtiğimiz günlerde Asiye Acar'a verdiği özel röportajında Erkal'ın vasiyetini açıkladı.
Erkal'ın vasiyetinde "Şarkılarımı Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun ve Demet Akalın okuyabilir" yazıyordu. Uçankuş'un haberine göre, Demet Akalın, Erkal'ın vasiyetini öğrenince duygusal anlar yaşadı. Gözleri dolan Demet Akalın, "Hadi ya ay çok kötü oldum şimdi. Ben İbrahim Erkal'ı acayip severim" dedi.