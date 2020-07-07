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  3. 07 Temmuz 2020 11:20

Demet Akalın o soruyu duyunca böyle kaçtı!

Çeşme tatilini evinde ailesi birlikte geçiren şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Alaçatı'da görüntülendi.

Demet Akalın o soruyu duyunca böyle kaçtı!

Çeşme tatilini evinde ailesi birlikte geçiren şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Alaçatı'da görüntülendi.

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Demet Akalın o soruyu duyunca böyle kaçtı!

Demet Akalın, bikini üstüne giydiği pareo ile arabacına binerken objektiflere yakalandı. Ünlü şarkıcı, kendisini görüntüleyen habercilere, "Kilo aldım" diyerek takıldı.

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Demet Akalın o soruyu duyunca böyle kaçtı!

Yavaş yavaş konserlerinin başladığını belirten Akalın'a, elinde oyuncak bebeği gören gazeteciler, "İkinci bebek mi?" esprisi yaptı.

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Demet Akalın o soruyu duyunca böyle kaçtı!

"SİZİ DUYAMIYORUM" 48 yaşındaki popçu, araca binip maskesini taktıktan sonra, "Maske var, sizi duyamıyorum" diyerek, kahkaha attı.

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