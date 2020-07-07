Demet Akalın o soruyu duyunca böyle kaçtı!
Çeşme tatilini evinde ailesi birlikte geçiren şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Alaçatı'da görüntülendi.
Çeşme tatilini evinde ailesi birlikte geçiren şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Alaçatı'da görüntülendi.
Demet Akalın, bikini üstüne giydiği pareo ile arabacına binerken objektiflere yakalandı. Ünlü şarkıcı, kendisini görüntüleyen habercilere, "Kilo aldım" diyerek takıldı.
Yavaş yavaş konserlerinin başladığını belirten Akalın'a, elinde oyuncak bebeği gören gazeteciler, "İkinci bebek mi?" esprisi yaptı.