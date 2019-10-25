Demet Akalın ile Selin Ciğerci'nin arası bozuldu

"DÜĞÜNDE BİZİ BİRLİKTE GÖRÜRSÜNÜZ"

Çıkan haberlerin ardından Selin Ciğerci, "Kötü çıktık silmiş! Haberim var. Güzeller gelir, paylaşır. Onun gelmesi bile yeterli. Düğünde bizi birlikte görürsünüz" açıklamasını yaptı.