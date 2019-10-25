Demet Akalın ile Selin Ciğerci'nin arası bozuldu
Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin kına gecesine katılan Demet Akalın, geceden paylaştığı fotoğrafların hepsini silmişti.
Futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile dünyaevine girmeye hazırlanan ünlü şarkıcı Selin Ciğerci, geçtiğimiz günlerde kına gecesi yapmıştı. Arkadaşını mutlu gününde yalnız bırakmayan Demet Akalın, kına gecesinden eğlenceli kareleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Akalın'ın daha sonra paylaşımları silmesi akıllara, 'Demet Akalın ile Selin Ciğerci küstü mü?' sorularını getirdi.
"DÜĞÜNDE BİZİ BİRLİKTE GÖRÜRSÜNÜZ"
Çıkan haberlerin ardından Selin Ciğerci, "Kötü çıktık silmiş! Haberim var. Güzeller gelir, paylaşır. Onun gelmesi bile yeterli. Düğünde bizi birlikte görürsünüz" açıklamasını yaptı.