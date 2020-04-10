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  3. 10 Nisan 2020 11:26

Demet Akalın kendisine ‘karaktersiz’ diyen Fatih Ürek’i tehdit etti

Koronavirüs nedeniyle evinde karantinada olan Fatih Ürek, geçtiğimiz gün Saba Tümer'in Instagram'daki canlı yayınına katıldı.

Demet Akalın kendisine ‘karaktersiz’ diyen Fatih Ürek’i tehdit etti

Koronavirüs nedeniyle evinde karantinada olan Fatih Ürek, geçtiğimiz gün Saba Tümer'in Instagram'daki canlı yayınına katıldı.

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Demet Akalın kendisine ‘karaktersiz’ diyen Fatih Ürek’i tehdit etti

Ürek yayın sırasında bir dönem çok yakın arkadaş olduğu Demet Akalın hakkında çok sert açıklamalarda bulundu. Akalın'dan Yürek'e cevap gecikmedi.

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Demet Akalın kendisine ‘karaktersiz’ diyen Fatih Ürek’i tehdit etti

DEMET AKALIN BENİM İÇİN BİTMİŞTİR Ürek, canlı yayında Demet Akalın'ı daha önce aradığını ancak kendisine, "Sen kimsin ki seni dinleyeyim?" dediğini açıkladı. Sözlerini sürdüren Ürek, "Demet Akalın benim için bitmiştir, karaktersiz bir insan" açıklamasıyla şoke etti.

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Demet Akalın kendisine ‘karaktersiz’ diyen Fatih Ürek’i tehdit etti

DEMET AKALIN FATİH ÜREK'İ TEHDİT ETTİ Canlı yayında yaşanan olayın ardından hedef alınan Demet Akalın, sosyal medya sayfasından cevap verdi.

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