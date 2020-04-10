Demet Akalın kendisine ‘karaktersiz’ diyen Fatih Ürek’i tehdit etti
Koronavirüs nedeniyle evinde karantinada olan Fatih Ürek, geçtiğimiz gün Saba Tümer'in Instagram'daki canlı yayınına katıldı.
Koronavirüs nedeniyle evinde karantinada olan Fatih Ürek, geçtiğimiz gün Saba Tümer'in Instagram'daki canlı yayınına katıldı.
Ürek yayın sırasında bir dönem çok yakın arkadaş olduğu Demet Akalın hakkında çok sert açıklamalarda bulundu. Akalın'dan Yürek'e cevap gecikmedi.
DEMET AKALIN BENİM İÇİN BİTMİŞTİR Ürek, canlı yayında Demet Akalın'ı daha önce aradığını ancak kendisine, "Sen kimsin ki seni dinleyeyim?" dediğini açıkladı. Sözlerini sürdüren Ürek, "Demet Akalın benim için bitmiştir, karaktersiz bir insan" açıklamasıyla şoke etti.