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  3. 02 Ağustos 2019 08:09

Demet Akalın konser gelirini bağışladı

Şarkıcı Demet Akalın, dün akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Akalın, tüm biletlerin tükendiği konserden elde edilen geliri Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Demet Akalın konser gelirini bağışladı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, dün akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Konser için satılan tüm biletlerin tükendiğini öğrenen Akalın, konserden elde ettiği tüm gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladığını açıkladı.

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Demet Akalın konser gelirini bağışladı

Binlerce hayranıyla buluşan Demet Akalın, konsere ay şeklindeki bir mekanizmanın üzerine oturarak indi. Akalın, konser boyunca da 3 farklı kıyafet giydi.

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Demet Akalın konser gelirini bağışladı

Akalın'ı bu konserinde ünlü isimler de yalnız bırakmadı. Eşi Buse Varol, yakın dostları Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy ile Demet Akalın'ı izlemeye giden Alişan bir ara sahneye çıkarak arkadaşına eşlik etti.

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Demet Akalın konser gelirini bağışladı

"KONSERİN GELİRİNİ BAĞIŞLAMAN EN GÜZELİ"
Konserde çektirdikleri fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Alişan, "Çok güzel bir akşamdı... Çok eğlendik. Her şeyden önemlisi bu konserin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlaman en güzeliydi" notunu yazdı.

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