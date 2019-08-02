Demet Akalın konser gelirini bağışladı

"KONSERİN GELİRİNİ BAĞIŞLAMAN EN GÜZELİ"

Konserde çektirdikleri fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Alişan, "Çok güzel bir akşamdı... Çok eğlendik. Her şeyden önemlisi bu konserin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlaman en güzeliydi" notunu yazdı.