Demet Akalın konser gelirini bağışladı
Şarkıcı Demet Akalın, dün akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Akalın, tüm biletlerin tükendiği konserden elde edilen geliri Mehmetçik Vakfına bağışladı.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, dün akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Konser için satılan tüm biletlerin tükendiğini öğrenen Akalın, konserden elde ettiği tüm gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladığını açıkladı.
Binlerce hayranıyla buluşan Demet Akalın, konsere ay şeklindeki bir mekanizmanın üzerine oturarak indi. Akalın, konser boyunca da 3 farklı kıyafet giydi.
Akalın'ı bu konserinde ünlü isimler de yalnız bırakmadı. Eşi Buse Varol, yakın dostları Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy ile Demet Akalın'ı izlemeye giden Alişan bir ara sahneye çıkarak arkadaşına eşlik etti.