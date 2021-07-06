Demet Akalın Kuran kursu öğrencilerine: Dua edin

Akalın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çaresizlik... Başımıza gelmeden bilemediğimiz…Rabbim seni güzel kızlarına bağışlasın. Dualarınızı eksik etmeyin daha iyi olacak inşallah Selçuk kardeşimiz. Tüm şifa bekleyen hastalar için rabbimin yüce merhametine sığınıyoruz. Kuran kursuna giden kardeşlerimizin ellerini açtığında Selçuk Tektaş kardeşimizi unutmayacağını temenni ediyorum. Allah razı olsun, yer gök dua. Allah bin kere razı olsun şimdiden…Gözyaşları 15 gündür kurumayan ailesini sevindir yarabbim #topluduagücü"