Demet Akalın Kuran kursu öğrencilerine: Dua edin
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumuna ilişkin alınan haberlere göre durumu ciddiyetini korurken Demet Akalın Kuran kursu öğrencilerinden dua istedi.
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumuna ilişkin alınan haberlere göre durumu ciddiyetini koruyor. Koronavirüs nedeniyle kaldırıldığı hastanede entübe edilen Selçuk Tektaş için Demet Akalın, özellikle Kuran kursuna gidenlerden 'toplu dua' istedi.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Star Tv'de birlikte program sunduğu partneri Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş için günlerdir Instagram hesabından 'toplu dua' istiyor. Takipçilerine 'toplu duanın gücüne inandığını' ifade eden Akalın, iki çocuk babası Tektaş'ın entübe halde yattığı hastaneden bir an evvel çıkabilmesi için Instagram'daki takipçilerinden dua ve iyi enerjiler isteyerek arkadaşı Alişan'a manevi destek verdi.
Akalın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Çaresizlik... Başımıza gelmeden bilemediğimiz…Rabbim seni güzel kızlarına bağışlasın. Dualarınızı eksik etmeyin daha iyi olacak inşallah Selçuk kardeşimiz. Tüm şifa bekleyen hastalar için rabbimin yüce merhametine sığınıyoruz. Kuran kursuna giden kardeşlerimizin ellerini açtığında Selçuk Tektaş kardeşimizi unutmayacağını temenni ediyorum. Allah razı olsun, yer gök dua. Allah bin kere razı olsun şimdiden…Gözyaşları 15 gündür kurumayan ailesini sevindir yarabbim #topluduagücü"
Akalın geçtiğimiz günlerde yine Instagram hesabından benzer şekilde Selçuk Tektaş için dua talebinde bulunmuştu.