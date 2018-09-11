Demet Akalın Okan Kurt çiftine şok suçlama! Belgeler elinde...
Demet Akalın Okan Kurt çifti hakkında şoke eden bir suçlama geldi. “Söylemezsem Olmaz” canlı yayınında konuşan Bircan Bali, çift hakkında bomba bir iddiada bulundu. İddiaya göre mağduriyet yaşayan bir kişinin kendisine ulaştığını aktaran Bircan Bali, Okan Kurt ve ailesinin şirketinin çok ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Bircan Bali şok suçlamayı tek bir kelime ile ifade etti: Tefecilik! Bali elinde belgeler olduğunun altını çizdi.
Bircan Bali, daha önce Demet Akalın’la Okan Kurt’un boşanmanın eşiğinde olduğunu ve Okan Kurt’un borç batağındaki aile şirketinin dar boğazdan çıkamadığını daha önce aktarmıştı. Ancak Demet Akalın eşinden boşanmayacağı yönünde bir açıklama yapmıştı.
HACİZ ŞOKU: Bir zamanlar Türkiye'nin en büyük lojistik şirketlerinden biri olan ancak yaşadığı mali darboğazı aşamayan Martaş Lojistik'te faaliyetler durma noktasında. Okan Kurt'un ailesine ait şirketin, piyasaya ve bankalara 150 milyon lira civarında borcu bulunuyor. 36 milyon liraya yakın alacağı bulunan Turkuaz Petrol, bir süre önce haciz kararı aldı.
Alınan haciz kararı gereği bu sabah Demet Akalın ve Okan Kurt'un yaşadığı evde gidildi. Haczedilen eşyalar, kamyona yükleniyor. Alacaklı şirketin avukatı Mustafa Büyükbaş, borçluların mal kaçırdığı iddiasında bulunurken, "Çok sayıda TIR ve çok değerli konumdaki Hadımköy'deki gayrimenkulün, yakınlarının üzerine kaydedildiğini tespit ettik" dedi.