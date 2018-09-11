Demet Akalın Okan Kurt çiftine şok suçlama! Belgeler elinde...

Demet Akalın Okan Kurt çifti hakkında şoke eden bir suçlama geldi. “Söylemezsem Olmaz” canlı yayınında konuşan Bircan Bali, çift hakkında bomba bir iddiada bulundu. İddiaya göre mağduriyet yaşayan bir kişinin kendisine ulaştığını aktaran Bircan Bali, Okan Kurt ve ailesinin şirketinin çok ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Bircan Bali şok suçlamayı tek bir kelime ile ifade etti: Tefecilik! Bali elinde belgeler olduğunun altını çizdi.