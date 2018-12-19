Demet Akalın ve Hande Yener barıştı

DEMET AKALIN O FOTOĞRAFI NEDEN PAYLAŞTI?



Çok konuşulan fotoğrafın arından Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Demet Akalın şu açıklamayı yaptı; Barışma falan değil, yüz yüze gelmedik de ben davalarımı geri çektim, uzlaştık. Ben de kabul ettim, o da kabul etti.