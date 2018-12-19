Demet Akalın ve Hande Yener barıştı
Uzun zamandır küs olan Demet Akalın ve Hande Yener barıştı.
Ezeli küslük bitti! Uzun zamandır küs olan Demet Akalın ve Hande Yener tarafından güzel haber geldi. Mahkemelik olan ikili yeni yıl öncesi barıştı.
Zeytin dalı Demet'ten geldi
Demet Akalın, Hande Yener ve Ece Erken'in yer aldığı bir fotoğrafını sosyal medya hesabından 'No negatif, Yes pozitif' notuyla paylaştı. Akalın'ın bu paylaşımı 'barıştılar' olarak yorumlandı.
DEMET AKALIN O FOTOĞRAFI NEDEN PAYLAŞTI?
Çok konuşulan fotoğrafın arından Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Demet Akalın şu açıklamayı yaptı; Barışma falan değil, yüz yüze gelmedik de ben davalarımı geri çektim, uzlaştık. Ben de kabul ettim, o da kabul etti.