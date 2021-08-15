Demet Akalın yangında evini kaybeden Fatma Teyzeye verdiği sözü tuttu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında çoğu vatandaş evlerini ve hayvanlarını kaybetmişti. Büyük yangından zarar görenler için tüm Türkiye seferber olmuş, bölgedeki vatandaşlara yardım ulaştırabilmek var gücüyle çalışmıştı.