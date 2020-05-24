Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu: Biz olsak hakkımızı kızımızdan yana kullanırdık
Şarkıcı Demet Akalın, kızı Melisa'nın yanına gitmek yerine sevgilisi Guido Senia ile Çeşme'ye tatil yapmaya giden Şeyma Subaşı'na tepki gösterdi. Akalın, Subaşı için "Buradan adaya uçak gitti. Biz olsak hakkımızı kızımızdan yana kullanırdık" ifadelerini kullandı
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Demet Akalın, bu kez Şeyma Subaşı ile ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Akalın, kızı Melisa'nın yanına gitmek yerine sevgilisi Guido Senia ile Çeşme'ye tatil yapmaya giden Subaşı'na tepki gösterdi.
"BİZ OLSAK HAKKIMIZI KIZIMIDAN YANA KULLANIRDIK" Şarkıcı, Şeyma Subaşı için, "Buradan adaya doktor gitti. Biz olsak hakkımızı kızımızdan yana kullanırdık. Üç aydır görülmeyen evlat... Ay!" ifadelerini kullandı.