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  3. 24 Mayıs 2020 18:01

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu: Biz olsak hakkımızı kızımızdan yana kullanırdık

Şarkıcı Demet Akalın, kızı Melisa'nın yanına gitmek yerine sevgilisi Guido Senia ile Çeşme'ye tatil yapmaya giden Şeyma Subaşı'na tepki gösterdi. Akalın, Subaşı için "Buradan adaya uçak gitti. Biz olsak hakkımızı kızımızdan yana kullanırdık" ifadelerini kullandı

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu: Biz olsak hakkımızı kızımızdan yana kullanırdık

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Demet Akalın, bu kez Şeyma Subaşı ile ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti.   

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Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu: Biz olsak hakkımızı kızımızdan yana kullanırdık

Akalın, kızı Melisa'nın yanına gitmek yerine sevgilisi Guido Senia ile Çeşme'ye tatil yapmaya giden Subaşı'na tepki gösterdi.   

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Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu: Biz olsak hakkımızı kızımızdan yana kullanırdık

"BİZ OLSAK HAKKIMIZI KIZIMIDAN YANA KULLANIRDIK" Şarkıcı, Şeyma Subaşı için, "Buradan adaya doktor gitti. Biz olsak hakkımızı kızımızdan yana kullanırdık. Üç aydır görülmeyen evlat... Ay!" ifadelerini kullandı. 

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Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu: Biz olsak hakkımızı kızımızdan yana kullanırdık

Öte yandan Melisa Ilıcalı, koronavirüs salgını ortaya çıkmadan önce tatil yapmak için babası Acun Ilıcalı'nın yanına gitmişti. Ilıcalı, virüs yayıldıktan sonra karantina sürecini babasıyla geçirmeye devam ediyor.  

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