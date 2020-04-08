Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'ya olay sözler!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan şarkıcı Demet Akalın, korona virüs salgını sonrası kendisini evde karantinaya aldı ve Survivor yarışmasını takip ediyor. Survivor izlerken sık sık paylaşım yapan Akalın son olarak ödül oyunu sonrası bir paylaşım yaptı.

