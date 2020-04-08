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  3. 08 Nisan 2020 11:04

Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'ya olay sözler!

TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Survivor'ın fanatik izleyicilerinden biri olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, ödül oyunundan sonra Yasin Obuz'u paylaşarak Acun Ilıcalı'ya seslendi.

Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'ya olay sözler!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan şarkıcı Demet Akalın, korona virüs salgını sonrası kendisini evde karantinaya aldı ve Survivor yarışmasını takip ediyor. Survivor izlerken sık sık paylaşım yapan Akalın son olarak ödül oyunu sonrası bir paylaşım yaptı.

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Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'ya olay sözler!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Akalın, yine bir takipçisinin yorumuna oldukça sinirlenip, küfür etmesi ile gündeme gelmişti.

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Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'ya olay sözler!

Dün 6 Nisan Pazartesi akşamı ekranlara gelen Survivor 2020'de ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi.

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Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'ya olay sözler!

Takımlar, ödül oyununda Survivor hentbolu oynayarak şiş kebap ödülünü kazanmaya çalıştı.

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