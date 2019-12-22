Demet Akalın'dan Doğa Koleji açıklaması

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, Akalın "Bugün okulu kırdık geziyoruz. Hira'nın okulu olan Doğa Koleji'nde sorun var. Biliyorsunuz, öğretmenlerin paralarını vermiyorlar. Biz de bu gidişle bir iki arkadaşımızla aşağıdaki odayı sınıf yapacağız. Yıl sonuna kadar parasını ben ödeyeceğim. Valla ciddi ciddi düşünüyoruz” dedi.

