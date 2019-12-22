Demet Akalın'dan Doğa Koleji açıklaması
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira'nın da öğrencisi olduğu Doğa Koleji'nde yaşanan maaş kriziyle ilgili konuştu.
Demet Akalın, kızı Hira ile alışveriş yaparken görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Akalın, kızı Hira'nın biraz ateşi olduğunu söyledi.
Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, Akalın "Bugün okulu kırdık geziyoruz. Hira'nın okulu olan Doğa Koleji'nde sorun var. Biliyorsunuz, öğretmenlerin paralarını vermiyorlar. Biz de bu gidişle bir iki arkadaşımızla aşağıdaki odayı sınıf yapacağız. Yıl sonuna kadar parasını ben ödeyeceğim. Valla ciddi ciddi düşünüyoruz” dedi.
Akalın, gider ayak kızına mikrofon tutan muhabirlere "Haydi kızım konuş, sana güzel haber yapıyorlar diyerek takıldı.”