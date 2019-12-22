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  3. 22 Aralık 2019 09:05

Demet Akalın'dan Doğa Koleji açıklaması

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira'nın da öğrencisi olduğu Doğa Koleji'nde yaşanan maaş kriziyle ilgili konuştu.

Demet Akalın'dan Doğa Koleji açıklaması

Demet Akalın, kızı Hira ile alışveriş yaparken görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Akalın, kızı Hira'nın biraz ateşi olduğunu söyledi.

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Demet Akalın'dan Doğa Koleji açıklaması

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, Akalın "Bugün okulu kırdık geziyoruz. Hira'nın okulu olan Doğa Koleji'nde sorun var. Biliyorsunuz, öğretmenlerin paralarını vermiyorlar. Biz de bu gidişle bir iki arkadaşımızla aşağıdaki odayı sınıf yapacağız. Yıl sonuna kadar parasını ben ödeyeceğim. Valla ciddi ciddi düşünüyoruz” dedi.

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Demet Akalın'dan Doğa Koleji açıklaması

Akalın, gider ayak kızına mikrofon tutan muhabirlere "Haydi kızım konuş, sana güzel haber yapıyorlar diyerek takıldı.”

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Demet Akalın'dan Doğa Koleji açıklaması

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