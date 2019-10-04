Demet Akalın'dan Hadise'ye bir sataşma daha

"AY YAZIK ONA" Gelenekselleşen hayran buluşmasını gerçekleştirdikten sonra mekanda çıkarken görüntülenen Demet Akalın, Hadise'yle arasında yaşanacak olan polemiğin fitilini ateşledi. Muhabirlerin Hadise'nin Instagram'da 10 milyon olmasını hatırlatınca konuşan Akalın, "Ay yazık ona günah valla. Ben araştırdım onu milyoncuk bile değil. Bıraksın milyonu falan zaten kocası da yok milyonu da yok" dedi.