Demet Akalın'dan Hadise'ye bir sataşma daha
Daha önce Hadise için "Koca yok, yalnız uyuyor" diyen Demet Akalın, bu sefer de Hadise'nin Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşmasına gönderme yaptı. Hadise'nin Harbiye konseri sonrası yaptığı paylaşıma 'Mekanın sahibi geri geldi' yazmas
Daha önce Hadise için "Koca yok, yalnız uyuyor" diyen Demet Akalın, bu kez de şarkıcıyı takipçi sayısından vurdu.
Dün akşam Okan Kurt ile Etiler'de görüntülenen Akalın, muhabirlerin Hadise'nin Instagram'da 10 milyona ulaşması hakkında zehir zemberek sözler söyledi.
"AY YAZIK ONA" Gelenekselleşen hayran buluşmasını gerçekleştirdikten sonra mekanda çıkarken görüntülenen Demet Akalın, Hadise'yle arasında yaşanacak olan polemiğin fitilini ateşledi. Muhabirlerin Hadise'nin Instagram'da 10 milyon olmasını hatırlatınca konuşan Akalın, "Ay yazık ona günah valla. Ben araştırdım onu milyoncuk bile değil. Bıraksın milyonu falan zaten kocası da yok milyonu da yok" dedi.