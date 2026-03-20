Demet Akalın'dan magazin dünyasını sarsan ifşa: 'Diyet diyenlere inanmayın hepsi iğneyle zayıfladı'

Ünlü popçu Demet Akalın, son dönemde radikal şekilde kilo veren meslektaşlarının zayıflama sırlarını Instagram hesabı üzerinden ifşa etti. "Tek öğün yiyorum" ya da "sporla zayıfladım" diyen isimleri inandırıcı bulmayan Akalın, "Hepsi iğneyle zayıfladı, ben de kullandım yalan yok" diyerek gündeme bomba gibi düştü. Sektördeki zayıflama furyasının perde arkasını aralayan Akalın'ın bu çıkışına diğer ünlü isimlerden gelecek cevaplar merakla bekleniyor.