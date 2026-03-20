Demet Akalın'dan magazin dünyasını sarsan ifşa: 'Diyet diyenlere inanmayın hepsi iğneyle zayıfladı'
Yaptığı her açıklamayla magazin dünyasını sallayan ünlü şarkıcı Demet Akalın, son dönemde iğne ipliğe dönen meslektaşlarının "zayıflama sırları" hakkındaki sessizliğini bozdu. "Diyet yapıyorum" diyen ünlü isimlere adeta savaş açan Akalın, kendi deneyimini de katarak sektördeki "iğne" gerçeğini net bir dille ifşa etti.
Ünlü popçu Demet Akalın, son dönemde radikal şekilde kilo veren meslektaşlarının zayıflama sırlarını Instagram hesabı üzerinden ifşa etti. "Tek öğün yiyorum" ya da "sporla zayıfladım" diyen isimleri inandırıcı bulmayan Akalın, "Hepsi iğneyle zayıfladı, ben de kullandım yalan yok" diyerek gündeme bomba gibi düştü. Sektördeki zayıflama furyasının perde arkasını aralayan Akalın'ın bu çıkışına diğer ünlü isimlerden gelecek cevaplar merakla bekleniyor.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meslektaşlarını hedef alan ünlü şarkıcı, zayıflama iğnelerinin (popüler adıyla zayıflama iğnesi kürleri) sektörde standart bir uygulama haline geldiğini savundu:
"Tek öğün yiyorum, diyet yapıyorum, klinikte makineyle zayıflıyorum diyenlere inanmayın. Hepsi iğneyle zayıfladı. İğnenin amacı zaten iştahı kesmek."
Demet Akalın, sadece başkalarını suçlamakla kalmadı ve kendisinin de bu yönteme başvurduğunu gizlemedi.
Demet Akalın, "Ben de kullandım, yalan yok. Onun için kimseye inanmayın" diyerek, takipçilerini ünlülerin sunduğu "toz pembe" diyet hikayelerine karşı uyardı.