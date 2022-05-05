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  4. Demet Akalın'ın lüks villasının fiyatı dudak uçuklattı

Demet Akalın'ın lüks villasının fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Bodrum Yalıkavak'ta aldığı villanın fiyatı ile gündeme geldi.

Demet Akalın'ın lüks villasının fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Bodrum Yalıkavak'ta aldığı villanın fiyatı dudak uçuklattı.

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Demet Akalın'ın lüks villasının fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 2

 Demet Akalın, 2012 yılında Okan Kurt ile nikah masasına oturmuştu. İkili, 2014 yılında kızları Hira'yı kucaklarına almıştı.

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Demet Akalın'ın lüks villasının fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 3

2018'de Kurt'un aile şirketine haciz gelmesinin ardından icra memurları Demet Akalın'ın evine gelip, haciz işlemi başlatmıştı. 

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Demet Akalın'ın lüks villasının fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 4

Olaylardan sonra Akalın, Okan Kurt'tan tek celsede boşanmıştı.

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