Demet Akalın'ın lüks villasının fiyatı dudak uçuklattı
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Bodrum Yalıkavak'ta aldığı villanın fiyatı ile gündeme geldi.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Bodrum Yalıkavak'ta aldığı villanın fiyatı dudak uçuklattı.
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Demet Akalın, 2012 yılında Okan Kurt ile nikah masasına oturmuştu. İkili, 2014 yılında kızları Hira'yı kucaklarına almıştı.
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2018'de Kurt'un aile şirketine haciz gelmesinin ardından icra memurları Demet Akalın'ın evine gelip, haciz işlemi başlatmıştı.
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Olaylardan sonra Akalın, Okan Kurt'tan tek celsede boşanmıştı.
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