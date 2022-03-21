Demet Evgar'ın gelinliği ile ilgili çok özel detaylar ortaya çıktı
Demet Evgar, 6 senedir birlikte olduğu Levent Babataş ile geçtiğimiz gün dünyaevine girmişti. Nikah töreninden çekilen pozlarını sosyal medya sayfasından paylaşan Demet Evgar’ın gelinliğiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.
Son olarak geçtiğimiz yıl final yapan 'Alev Alev' dizisinde rol alan Demet Evgar ile Levent Babataş, aile arasında kıyılan nikahla dünyaevine girdi.
1 / 7
Oyuncunun Emirgan'daki evinde gerçekleşen nikahı Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı.
2 / 7
3.5 aylık hamile olan Evgar’ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş’ın nikah şahitliğini ise çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlendi.
3 / 7
Koronavirüs pandemisi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından çiftin düğünü, dostlarının da katılımıyla yaz aylarında gerçekleşecek.
4 / 7