Demet Evgar'ın gelinliği ile ilgili çok özel detaylar ortaya çıktı

3.5 aylık hamile olan Evgar’ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş’ın nikah şahitliğini ise çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlendi.