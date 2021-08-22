Demet Özdemir cesur pozlarıyla büyüledi
Oynadığı diziler ve reklam filmleriyle adıdan söz ettiren Demet Özdemir son paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı.
Oynadığı diziler ve reklam filmleriyle adıdan söz ettiren Demet Özdemir sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden.
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Geçtiğimiz günlerde 3 milyon TL’lik bir reklam anlaşması yaparak servetine servet katan güzel oyuncu, yeni sezon öncesi dinleniyor.
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Özdemir, son olarak pembe kombiniyle hayranlarının karşısına çıktı. Art arda paylaşımlarda bulunan oyuncu, bir pozunda dekoltesini çiçeklerle sansürledi.
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Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.
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