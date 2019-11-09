''Ünlü indirimi yok mu ?''
Erkenci Kuş dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Demet Özdemir, almak istediği arabayı pahalı bulunca indirim yapması için arkadaşını devreye soktu.
Erkenci Kuş'tan sonra yeni projesi Evim dizisiyle izleyiciyle buluşacak olan Demet Özdemir, ilginç bir iddia ile gündeme geldi. Özdemir, gözünü pahalı bir arabaya dikti ancak sevilen oyuncunun hayalleri suya düştü.
İSTEDİĞİ ARABANIN FİYATINI PAHALI BULDU
Milliyet'in haberine göre, Demet Özdemir'in 700 bin TL değerindeki Mercedes marka otomobili çok beğendiği ve satın almak istediği öğrenildi. Ancak fiyat oyuncuya yüksek geldi. Özdemir, gönlünü kaptırdığı araba için devreye firma yetkililerini tanıyan bir oyuncu arkadaşını soktu.
"ÜNLÜ İNDİRİMİ YAPABİLİR MİSİNİZ?"
Aracı kişi telefonda "Araç yeni geldi, biliyoruz. Fiyat biraz fazla. Demet için ünlü indirimi yapabilir misiniz? 600 bin TL'ye alırız" diyerek, yetkililerden fiyatı aşağı çekmeleri için ricada bulundu.