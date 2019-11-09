''Ünlü indirimi yok mu ?''

İSTEDİĞİ ARABANIN FİYATINI PAHALI BULDU

Milliyet'in haberine göre, Demet Özdemir'in 700 bin TL değerindeki Mercedes marka otomobili çok beğendiği ve satın almak istediği öğrenildi. Ancak fiyat oyuncuya yüksek geldi. Özdemir, gönlünü kaptırdığı araba için devreye firma yetkililerini tanıyan bir oyuncu arkadaşını soktu.