Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy'lu Eşref Rüya sürprizlerle geliyor
Ekranların 2’nci sezonu merakla beklenen dizisi Eşref Rüya sete çıktı. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı dizinin ikinci sezonu için özel bir çekim gerçekleştirildi.
Kaynak: DHA
İlk sezonuyla seyircinin büyük ilgisini kazanan Eşref Rüya, ikinci sezonunda da sarsıcı aşk hikâyesi, güçlü çatışmaları ve derinlikli yazılan karakterleriyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.
1 / 8
Bu sezonda Eşref ve Nisan'ın yarım kalan hikâyesi, yeni düşmanlar ve beklenmedik ittifaklarla birlikte daha da sert sınavlardan geçecek.
2 / 8
İzleyicilerin sabırsızlıkla beklediği Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, ikinci sezonun başladığını duyurmak için klaketle kamera karşısına geçerek özel bir çekim gerçekleştirdi.
3 / 8
Yayınlanan kareler ve videolar dizinin hayranları tarafından büyük ilgi gördü.
4 / 8