  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 22 Ağustos 2019 10:47

Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım yine birlikte görüntülendi

Demet Özdemir, Bodrum'daki evinde oyuncu Kaan Yıldırım ile görüntülenmişti. İki ünlü isim aynı gün geç saatlerde yine havuz başında bir araya geldi.

Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım yine birlikte görüntülendi

Demet Özdemir, önceki gün Bodrum-Yalıkavak’taki evinin havuz başında Kaan Yıldırım ile görüntülenmişti. Habercileri fark edince birbirinden uzaklaşan ikili, aynı gün geç saatlerde yine havuz başında bir araya geldi.

1/ 14
Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım yine birlikte görüntülendi

Program değişti

Adı uzun zamandır Can Yaman ile anılan Demet Özdemir, önceki gün Yalıkavak’ta kiraladığı evin havuz başında Kaan Yıldırım ile görüntülenmişti.

2/ 14
Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım yine birlikte görüntülendi

Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre, habercileri fark edince telaşlanan iki oyuncu, çok geçmeden birbirinden ayrıldı. Özdemir günü evinin bulunduğu sitenin iskelesinde geçirirken, Yıldırım ise Barbelo Beach’teydi.

3/ 14
Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım yine birlikte görüntülendi

Gece buluştular

Yakınlarının aşk söylentilerini reddedip “Sadece arkadaşlar” dediği iki genç oyuncu, geç saatlerde yeniden buluşmak üzere plan yaptı.

4/ 14
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM