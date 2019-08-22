Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım yine birlikte görüntülendi
Demet Özdemir, Bodrum'daki evinde oyuncu Kaan Yıldırım ile görüntülenmişti. İki ünlü isim aynı gün geç saatlerde yine havuz başında bir araya geldi.
Demet Özdemir, önceki gün Bodrum-Yalıkavak’taki evinin havuz başında Kaan Yıldırım ile görüntülenmişti. Habercileri fark edince birbirinden uzaklaşan ikili, aynı gün geç saatlerde yine havuz başında bir araya geldi.
Program değişti
Adı uzun zamandır Can Yaman ile anılan Demet Özdemir, önceki gün Yalıkavak’ta kiraladığı evin havuz başında Kaan Yıldırım ile görüntülenmişti.
Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre, habercileri fark edince telaşlanan iki oyuncu, çok geçmeden birbirinden ayrıldı. Özdemir günü evinin bulunduğu sitenin iskelesinde geçirirken, Yıldırım ise Barbelo Beach’teydi.