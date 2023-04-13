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  4. Bitti, bitiyor derken.... Açıklama geldi, büyük aşk bitti; boşanıyorlar!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor

Geçen Ağustos ayında dünya evine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanma kararı aldı

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor - Resim: 1

İstanbul Sarıyer'deki bir otelde 8 ay önce evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti boşanma kararı aldı.

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor - Resim: 2

Sosyal medya hesaplarından ortak açıklama yapan çift, "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur" dedi.

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor - Resim: 3

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, geçen sene ağustos ayında görkemli bir düğünle nikâh masasına oturmuştu.

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor - Resim: 4

Bir süredir evliliklerinde kriz yaşadıkları konuşulan çiftten kötü haber geldi.

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